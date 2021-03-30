Названы объемы оттока средств с рублевых депозитов в пандемию

Москва, 30 марта. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал журналистам об объемах оттока средств с рублевых депозитов на фоне коронавирусного кризиса.

По данным на 1 марта 2201 года, на фоне пандемии депозиты физических лиц в рублях значительно сократились. Об этом аналитик рассказал корреспонденту РИА Новости, взяв за основу данные Центрального банка России.

«За период коронакризиса, депозиты физлиц в рублях сократились на рекордные 2 триллиона рублей, или на 11,1%», —объясняет эксперт.

Депозиты в иностранной валюте за последний год в пересчете на американскую валюту упали на 11,7 миллиарда долларов, или на 16,5%. Физлица по состоянию на 1 марта хранили на срочных депозитах в российской валюте 16,043 триллиона рублей. Объемы в иностранной валюте составляли 59,3 миллиарда долларов.

Экономист Делягин ранее заявил, что жителям РФ не стоит вкладываться в фондовый рынок, несмотря на низкие проценты по депозитам. Он рассказал о наилучших способах сохранения средств.