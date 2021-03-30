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Бизнесмен Пригожин не исключил, что Навального контролирует «вездесущий старикашка» Байден

Бизнесмен Пригожин не исключил, что Навального контролирует «вездесущий старикашка» Байден

Москва, 30 марта. Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в правоохранительные органы, попросив установить личность ведущего YouTube-канала «Навальный Live».

В Люблинском районном суде состоится заседание по иску предпринимателя Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову за оскорбительные высказывания, распространенные на канале «Навальный Live». Представители ответчика прежде утверждали, что Навальный якобы не имеет никакого отношения к вышеупомянутому YouTube-аккаунту.

Пригожин готов помочь блогеру выяснить, кто использует имя «Алексей Навальный» в корыстных целях и распространяет недостоверную информацию на канале «Навальный Live». Бизнесмен также полагает, что в сложившейся ситуации полная ответственность за клевету должна возлагаться на Владимира Милова — непосредственного автора видеоролика с оскорблениями, передает пресс-служба компании «Конкорд».

«Кто является владельцем канала «Навальный Live» будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын», — заявил Евгений Пригожин.

Ранее суд частично удовлетворил иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Навальному. Блогера обязали выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и государственную пошлину. Милов же и вовсе игнорирует судебные заседания по иску предпринимателя, хотя грозился публично повторить оскорбления в адрес Пригожина.

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