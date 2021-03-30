Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на российский «Спутник V»

Ницца, 30 марта. Предварительный заказ на поставку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» сделал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, сообщают местные СМИ.

Препарат планируется использовать для вакцинации населения Ниццы. Французский градоначальник рассказал об этом в эфире местного телеканала BFMTV. Эстрози отвечая на вопрос журналиста заявил, что сделал предварительный заказ на поставку российского «Спутника V». Мэр также рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) уже в июне.

О высокой эффективности «Спутника V» напомнил и европейский политик Брис Ортефе. Он также поинтересовался сроками завершения экспертизы вакцины. Политик заявил и о том, что уже почти 60 стран зарегистрировали препарат и приступили к иммунизации населения.