Россияне смогут получить результаты тестов на COVID-19 на портале госуслуг

Москва, 30 марта. Жители РФ смогут получить результаты теста на коронавирусную инфекцию через портал госуслуг.

Информация о тесте на коронавирусную инфекцию будет загружаться в личный кабинет россиянина, расположенный на портале «Госуслуги». Соответствующее постановление утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«В личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений», — сообщает пресс-служба правительства.

Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, проводящих тестирование. Она будет поступать в специальный центр Роспотребнадзора, а оттуда — в личный кабинет. На мобильных телефонах сведения будут отображаться в виде QR-кода.