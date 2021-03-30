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Лариса Долина удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Лариса Долина удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Москва, 30 марта. Популярная певица Лариса Долина удивила поклонников резкой сменой имиджа. Преображение матери показала дочь звезды Ангелина на своей странице в Instagram.

Актриса превратилась в жгучую брюнетку. Изменилась и прическа знаменитости. Она подстриглась под мальчика. Пока неизвестно, действительно ли звезда сцены решила пойти на кардинальные преображения, или это образ для какой-то съемки.

«Алярма, вызывайте пожарных, акка своего пока нет, будьте бдительны, дорогие друзья! Я обязательно напишу, как только! Родится!» — необычно подписала снимок дочь знаменитости.

На кадре артистка в бежевом платье сидит в мягком синем кресле. Долина приняла соблазнительную позу, положив ногу на ногу. Артистка разбавила нежный образ яркой обувью — длинными сапогами на каблуках с блестками, а также украшениями — кольцами, серьгами и ожерельем.

Многие фанаты даже не признали артистку, но отметили, что в непривычном образе Долина выглядит невероятной.

«Ааааа… Я не узнал своего педагога! Класс!»;

«Ну что за красота»;

«О бог мой, красота-то какая, глаза на лоб лезут. Новая прическа. А как же длинные волосы? Так жалко их…» — пишут шокированные преображением поклонники звезды.

Недавно артистка разоткровенничалась о своей личной жизни. Знаменитость призналась, что пока не хочет строить новые отношения с мужчинами.

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