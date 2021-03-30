Лариса Долина удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Москва, 30 марта. Популярная певица Лариса Долина удивила поклонников резкой сменой имиджа. Преображение матери показала дочь звезды Ангелина на своей странице в Instagram.

Актриса превратилась в жгучую брюнетку. Изменилась и прическа знаменитости. Она подстриглась под мальчика. Пока неизвестно, действительно ли звезда сцены решила пойти на кардинальные преображения, или это образ для какой-то съемки.

«Алярма, вызывайте пожарных, акка своего пока нет, будьте бдительны, дорогие друзья! Я обязательно напишу, как только! Родится!» — необычно подписала снимок дочь знаменитости.

На кадре артистка в бежевом платье сидит в мягком синем кресле. Долина приняла соблазнительную позу, положив ногу на ногу. Артистка разбавила нежный образ яркой обувью — длинными сапогами на каблуках с блестками, а также украшениями — кольцами, серьгами и ожерельем.

Многие фанаты даже не признали артистку, но отметили, что в непривычном образе Долина выглядит невероятной.

«Ааааа… Я не узнал своего педагога! Класс!»; «Ну что за красота»; «О бог мой, красота-то какая, глаза на лоб лезут. Новая прическа. А как же длинные волосы? Так жалко их…» — пишут шокированные преображением поклонники звезды.

Недавно артистка разоткровенничалась о своей личной жизни. Знаменитость призналась, что пока не хочет строить новые отношения с мужчинами.