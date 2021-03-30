Украинский боевик Маркив может вернуться в тюрьму за убийство итальянского журналиста

В Киеве прошла встреча местных СМИ с «героем Украины» — нацгвардейцем-карателем Виталием Маркивым. Официальным поводом стала презентация исследования о «российских нарративах» в его деле. В сущности, убийца, чудом избежавший сурового наказания, пожаловался СМИ — на его освобождение подана кассация, и вскоре он может вернуться в тюрьму. Корреспондент ФАН передает из Киева.

В скандальном деле нацгвардейца-убийцы Виталия Маркива появились новые детали. Корреспондент Федерального агентства новостей это понял еще возле пресс-центра. За десять минут до начала встречи неподалеку от входа стоял сам «герой» с двумя помощницами и сильно нервничал. Причину волнения Маркив пояснил журналистам так: согласно его данным, сторона обвинения по его делу подала кассационную жалобу на решение суда, который его оправдал.

«Влияние этого дела на мою жизнь все еще ощущается. И будет ощущаться до тех пор, пока в нем не будет поставлена точка. Такие вещи, которые происходили в рамках моего дела, порой просто в голове не укладывались. Иногда я не верил, что все это реально происходит со мной. Поэтому, безусловно, расследование дела оставило след в моей душе. Знаю, что сторона обвинения уже обратилась в кассационный суд, так что моя история пока не закончена», — отметил он на презентации исследования «Дезинформация России по делу Маркива в Италии».

Понятно, что Маркиву в тюрьме — самое место. То, что ему удалось отсидеть лишь мизерную часть своего 24-летнего срока в Италии, — результат стечения многих обстоятельств, в основном политических. Напомним, «героя АТО» Маркива, гражданина Украины и Италии, арестовали в 2017 году. По версии следствия, он прямо виновен в смерти репортера Андреа Рокелли под Славянском 24 мая 2014 года.

Репортер погиб вместе с российским переводчиком Андреем Мироновым. Вместе они выпрыгнули из грузовика с эмблемой Красного Креста, спасаясь от обстрела из гранатометов солдатами ВСУ, которых возглавлял Маркив. Рокелли и Миронов залегли в ближайшем овраге, но выстрелы Маркива и его подручных настигли их и там.

Напомним, главные доказательства вины Маркива, которые предъявило суду обвинение, — это показания коллег Роккелли. Во-первых, это телефонный разговор со СМИ, в котором нацгвардеец сам взял на себя вину за гибель репортера.

«Обычно мы не стреляем по гражданским, но, когда видим движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так произошло с автомобилем двух журналистов и их переводчика. Мы отсюда стреляем на расстояние в полтора километра», — заявил газете Corriere della Sera «капитан ВСУ», которым оказался Маркив.

Во-вторых, прокуроры опирались на показания Вильяма Рогелона, свидетеля смерти Роккелли. На допросе в 2017 году он назвал гору Карачун той огневой точкой, с которой бойцы ВСУ в мае 2014-го расстреляли журналистов. Следствие четко установило, что 24 мая Маркив был там и руководил обстрелами. В июле 2019 года суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. К несчастью, просидеть в тюрьме ему пришлось чуть больше года.

В августе 2020 года нацполиция Украины во главе с Арсеном Аваковым развила бурную деятельность и провела «ряд следственных действий» на месте гибели Рокелли — в Славянске и на горе Карачун. И даже «получила доказательства невиновности» Маркива. В итоге 3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана полностью оправдал «героя Украины» — и тот вернулся на родину.

Здесь из него мигом сделали героя. Президент Зеленский лично наградил нацгвардейца Маркива орденом «За мужество», о нем трубили все массмедиа, написали книжку и даже сняли фильм. «Герой»-убийца старался держаться на публике скромно и заявлял, что суд Милана оправдал не только его, но и всех украинских добровольцев вместе с солдатами ВСУ, воевавшими в Донбассе. Правда, грязные подвиги нацгвардейца до конца не сошли ему с рук.

Уже в декабре 2020 года Следственный комитет РФ предъявил обвинение Маркиву за убийство россиянина Андрея Миронова, переводчика Рокелли. Следком объявил «героя» в международный розыск с заочным заключением под стражу и передал запрос в Интерпол. С этого момента Маркиву, так любящему побережье Италии, запретили впредь выезжать за границы Украины. А в украинском МИД ему посоветовали поменьше появляться на публике, как говорится, от греха.

Что касается самого доклада о «дезинформации России по делу Маркива», то слушать его было даже забавно. Журналистка Ольга Токарюк, снявшая о нацгвардейце целую документалку, на голубом глазу утверждала: многие итальянские СМИ и силовые структуры поддались пагубному влиянию «российских нарративов» и поэтому ополчились на ни в чем не повинного воина. В чем же состоят эти загадочные «нарративы»?

«Итальянцы прислушались к таким российским изданиям, как «Русская весна» и Russia Today, которые утверждают, что на Украине идет гражданская война и правит фашистский режим. Они обвиняют нас в том, что Украина — failed state, у нас не соблюдаются права человека, а ультраправые ходят маршами по улицам. Под влиянием всех этих фактов у них сложился негативный образ Украины. Вот почему судьи приняли решение посадить Виталия в тюрьму», — сообщила Токарюк.

Впрочем, уверена Токарюк, сама прекрасно владеющая итальянским, дело не только в злостных российских СМИ.

«В Италии вообще сильны симпатии к России, там ведущие политические силы открыто призывают снять с РФ санкции. И да, там действует целая сеть онлайн- и печатных СМИ, которые транслируют «российские нарративы». Поэтому я не советовала бы Виталию вновь отправляться в Италию», — сообщила она.

Авторы исследования в очередной раз заявили, что обвинения в адрес Маркива необоснованные и политически ангажированные.

«Попытки России организовать фейковое дело против нацгвардейца Маркива уже провалились в суде Италии, теперь они пытаются использовать инструменты Интерпола. Но Интерпол — серьезная международная организация, которая не допустит таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился Следком РФ, — Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда», — заявил киевский правозащитник Александр Павличенко.

Вся эта бравада никого толком не убедила. Киевские журналисты, пришедшие на встречу, привычно слушали, как черное выдают за белое, причем уверяют, что оно изначально белым и было. А сам Маркив вновь пытался показать себя борцом за интересы всех карателей Донбасса: мол, сегодня посадят меня, а завтра — всех остальных. Этот моноспектакль выглядел глупо.

По слухам, кассация на освобождение Маркива может быть рассмотрена судьями до лета. Если восторжествует справедливость, нацгвардеец все-таки отправится обратно в тюрьму. Потому что в нормальных странах именно так и поступают с военными, которые намеренно убивают на войне гражданских. А «героями» их называют только в странах, которые тяжело больны.