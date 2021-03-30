Декоратор рассказала, как подарить детям сказочный мир на праздник

В любое, в том числе самое трудное, время мы всегда стараемся дать своим детям самое лучшее. Ведь нет награды выше и престижнее, чем их искренняя улыбка. Декоратор Ивета Беликова в комментарии ФАН рассказала, как превратить праздник ребенка в сказочный мир.

«Детское воображение не имеет границ, и вовлечение родителей в игру приводит их в неподдельный восторг. Вспомните тот момент, когда вы приобрели новую вещь, упакованную в картонную коробку, и эта коробка оказалась волшебной… Она была и космическим кораблем, бороздящим бескрайние просторы бесконечных вселенных, и подводной лодкой, опускающейся в темные глубины океана и встречающей неведанных морских зверей, а также была болидом F1, занимающим первое место в опасной гонке», — пояснил Ивета Беликова.

Про коробки эксперт заговорила не зря, ведь их понадобится немало.

Картонное королевство. Картон — очень благодарный материал, он дешевый и легко поддается самостоятельной обработке (его легко резать, клеить, крепить). Сегодня есть несколько вариантов, как построить, к примеру, картонный замок на детский праздник.

Вариант первый — для тех, кто ценит совместное творчество с детьми. Вам будут необходимы картонные коробки (их можно попросить в ближайшем магазине продуктов или купить в строительном магазине в отделе «для дома»), ножницы или канцелярский нож (острые предметы — не игрушка, пользуйтесь ими сами, ни в коем случае не давайте их детям), двухсторонний скотч или клей для картона и воображение. Режем, клеим и собираем замок, который станет главной звездой на детской вечеринке.

Второй вариант — приобрести готовый картонный замок. Такие изделия можно купить в хобби-маркетах, детских магазинах или в интернет-магазине от 849 рублей, в зависимости от размера.

«Дополнительную реальность придадут костюмы рыцарей и принцесс, в которых малыши будут на празднике. Также можно приобрести или взять в аренду большую мягкую игрушку в виде дракона или пригласить аниматора в ростовой кукле дракона. Теперь малышам будет кого победить и появится возможность отпраздновать это событие за кусочком торта и стаканчиком лимонада», — добавил Ивета Беликова.

По ее словам, из картона можно сделать что угодно: лабиринт, джунгли, пиратский корабль, сказочных или фантастических персонажей или что-то еще. Пускайте в ход воображение или приобретайте готовые изделия для создания антуража. Особенно весело, если вы собираете декорации вместе с ребенком и у него есть возможность приложить руки к исполнению своей мечты.

«Есть подобранные комплекты декораций от профессионалов в аренду. Можно сэкономить время и силы и взять в аренду готовые наборы для создания сказочной атмосферы в выбранной стилистике. Огромное количество декораций на самый разный бюджет можно найти в интернете. Необходимо всего лишь набрать в поисковике ключевую фразу, к примеру: «взять в аренду декорации из мультфильма» или «аренда декора в стиле подводного царства». Профессионалы приедут, установят и помогут подготовиться к празднику без лишних хлопот. А самое главное — это будет идеальное пространство, которое затянет вас самих. Выбор на любой вкус: страна волшебников, подводное царство, планета далекой галактики, мультяшный мир, пиратский остров и многое другое», — рассказала Ивета Беликова.

Но, рекомендует эксперт, надо быть бдительным, необходимо остерегаться мошенников. Внимательно выбирать подрядчиков, читать отзывы и не производить предоплату без уверенности в организации.

«Попросите сделать реальные фотографии декорации, так вы сможете быть уверены, что они существуют и находятся в надлежащем состоянии, а не старые или потрепанные. Готовый декор можно взять в аренду от 500 рублей за элемент, но довольно часто у компаний своя планка минимального заказа, а также они могут посчитать доставку и установку декорации», — пояснила Ивета Беликова.

Вечеринка в специальном заведении. По мнению декоратора, есть еще один способ окунуться в мир сказок и фантастики — отправиться туда в путешествие. Много центров развлечений, ресторанов и площадок предлагают разные сценарии для проведения детских праздников. Обстановка более чем располагает, ведь чаше всего они тематические и имеют популярное оформление в стиле модных мультфильмов, рассказов или привлекательных историй. Устроить праздник в арендованном месте удобно и по другим причинам: сразу в комплекте вам предложат вкусную тематическую еду, аниматоров, переодетых в любимых персонажей, и ведущего, который не даст вашим детям и гостям скучать.

«Какой бы способ вы не сочли лучшим, стоит помнить одно: только ваше воображение может помешать подарить ребенку волшебство на праздник. Смотрите на мир глазами детей, и пусть праздники превращают вашу жизнь в сказку», — заключила Ивета Беликова.