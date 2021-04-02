Как Индия использует «мягкую силу» в Сирии ради влияния на Ближнем Востоке

Постоянный представитель Индии при ООН Шри Т. С. Тирумурти во время очередного заседания заявил, что последнее десятилетие для жителей Сирии было полностью потеряно. Особенно это касается детей и молодежи, которые с 2011 года не видели ничего, кроме насилия и конфликтов.

Все эти годы Индия не оставалась в стороне от проблем Сирийской Арабской Республики. Нью-Дели финансирует открытие медицинских центров для пострадавших во время войны, поставляет тысячи тон продовольствия и лекарств для бедных, а также обеспечивает талантливую молодежь стипендиям для обучения в индийских вузах.

Почему проблемы Сирии так важны для внешней политики Нью-Дели и что Индия действительно предлагает сирийцам — рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

«Арабская весна» в Сирии

Сирия находится в состоянии гражданской войны со времен восстания 2011 года, которое произошло в ходе так называемой «арабской весны». Впрочем, конфликт давно перестал быть внутрисирийской проблемой. Он привел к межконфессиональной напряженности, геополитическому соперничеству и угрозе распространения радикального исламизма по всему миру. Внутри ближневосточного региона Сирия в свою очередь стала полем битвы для поддерживаемых различными внешними силами формирований боевиков.

Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), распространившая свое влияние на Южную Азию, где проживает самое большое мусульманское население в мире, вызывает особую озабоченность у Нью-Дели. Угроза усугубляется тем, что ИГ начало вербовать в свои ряды индийскую молодежь и активизировалось в Кашмире.

Цена «действий и бездействия»

Совет Безопасности ООН должен задуматься о цене своих «действий и бездействия» в отношении Сирийской Арабской Республики (САР), заявил представитель Индии при ООН Шри T. C. Тирумурти. Он подчеркнул, что мировое сообщество не может позволить себе быть равнодушным к существующей проблеме.

«Эти страдания, безусловно, должны взволновать членов Совбеза», — сказал Тирумурти.

По его словам, следует провести анализ того, что было сделано или не сделано для урегулирования сирийского кризиса.

«Существует настоятельная необходимость достижения консенсуса по гуманитарной ситуации и коллективной работе, направленной на облегчение страданий людей в Сирии. Мы не можем позволить себе оставаться равнодушными», — добавил постпред Индии при ООН.

Тирумурти выразил глубокую озабоченность происходящем в Сирии. По его словам, в стране погибло полмиллиона человек, а миллионы стали беженцами или были вынуждены переехать в другие регионы страны. Кроме того, была разрушена инфраструктура здравоохранения, а дети лишены базового образования.

«Особенно сильно пострадали женщины, дети и молодежь. Пандемия COVID-19 еще больше усугубила гуманитарную ситуацию», — сказал дипломат.

Постпред Индии при ООН отметил, что новая эскалация конфликта на северо-западе Сирии, начавшееся 21 марта 2021 года, является напоминанием о серьезных препятствиях к стабилизации обстановки в стране.

Индия решительно осудила нападение боевиков на больницу в Эль-Атаребе, в результате которого погибли ни в чем не повинные гражданские лица.

«Мы не можем позволить террористам использовать ситуацию в своих интересах. Совбез ООН должен выступить единым фронтом по этому вопросу. Давайте не будем упускать из виду необходимость решительной борьбы с радикальными исламистами и их группировками», — подытожил Тирумурти.

Помощь Сирии

Призывы к увеличению гуманитарной поддержки Сирии со стороны индийских представителей — не пустая риторика. Нью-Дели уже оказывает Дамаску медицинскую и продовольственную помощь в дополнение к инфраструктурным проектам и льготным кредитам на сумму 265 млн долларов.

Созданный индийской стороной медицинский центр протезирования конечностей, расположенный в Дамаске, помог более чем 500 гражданам-инвалидам, получившим травмы в годы конфликта.

В июле 2020 года, чтобы помочь Сирии бороться с пандемией COVID-19, Нью-Дели отправил стране десять тонн различных лекарств. Кроме того, Индия доставила в САР две тысячи тонн риса в ответ на соответствующую просьбу сирийского правительства. Конфликт и экономический кризис оставили большую часть населения страны без стабильного дохода, и гуманитарная помощь для многих является залогом выживания.

В условиях пандемии коронавируса индийское правительство взяло на себя обязательство обеспечить Сирию вакциной от COVID-19.

Индия помогает пострадавшей от войны стране не только медикаментами и продовольствием. Тысячи сирийских студентов получают стипендии для обучения в индийских университетах на курсах бакалавриата, аспирантуры и даже докторантуры.

За этим шагом стоит надежда на повторение историй успеха индийской «мягкой силы» в Африке — несколько нынешних или бывших глав государства, премьер-министров и вице-президентов стран Черного континента посещали образовательные заведения в Индии. Это в свою очередь оказало положительное влияние на двусторонние отношения.

Действовать с «чувством неотложности»

Постоянный представитель Индии при ООН Тирумурти заявил, что гуманитарный кризис, усугубляющийся пандемией, доказывает необходимость ослабления санкций против Сирии.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно действовать с «чувством неотложности», чтобы помочь сирийцам.

Индийские дипломаты 5 марта 2021 года призвали провести в Совете Безопасности ООН расследование в отношении применения химического оружия в Сирии. А политический координатор Индии при ООН Рагуттахалли Равиндра сообщил, что Нью-Дели предоставил Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) денежные средства для деятельности, связанной с уничтожением химического оружия в САР.

India Calls For Probe Into Use Of Chemical Weapons In Syria https://t.co/3AZiC4rqCg pic.twitter.com/Ew8LHWcuQY — NDTV News feed (@ndtvfeed) March 5, 2021

Позиция по сирийскому конфликту

На мирной конференции «Женева-II» в 2014 году точка зрения Индии была отражена в заявлении тогдашнего министра иностранных дел Салмана Хуршида.

«Индия считает, что общества не могут быть перестроены силой извне и что люди во всех странах имеют право выбирать собственную судьбу и решать свое будущее. В соответствии с этим Нью-Дели поддерживает всеохватывающий сирийский процесс, направленный на определение будущего Сирии, ее политических структур и руководства», — отметил глава индийского МИД.

С тех пор Индия не изменила своей позиции, на что влияют сразу несколько факторов. Прежде всего — это опасения нестабильности и возрождения радикальных исламистских группировок. Далее — приверженность Нью-Дели политике невмешательства, которую разделяют и другие страны-члены БРИКС.

В дополнение значительное влияние на позицию Нью-Дели оказывает проиндийская позиция сирийского президента Башара Асада по кашмирскому вопросу.

Интересы в Сирии

Индия имеет ряд интересов и ценностей, которые лежат в основе ее позиции по Сирии. Это антиколониализм, солидарность стран Третьего мира и заинтересованность в недопущении иностранного вмешательства в проблему Кашмира.

Стабильность на Ближнем Востоке имеет большое значение для Индии, учитывая ее растущую зависимость от импорта нефти и газа. К тому же победа радикальных исламистов в Сирии могла бы привести к подъему других мятежных группировок.

В геополитическом плане Нью-Дели рассматривает Сирийскую Арабскую Республику как возможность укрепить свои позиции в качестве потенциального партнера по безопасности для ближневосточных государств. В этом она конкурирует с Китаем и Пакистаном.

Сокращение террористической активности является главным мотиватором действий Индии. Нью-Дели более подозрительно, чем страны Запада, относится ко многим сирийским группировкам боевиков.

Индийское руководство также опасается влияния радикальных исламистов в Афганистане, Пакистане и Кашмире. В любой ситуации Нью-Дели предпочитает стабильность нестабильности.

Бывший министра иностранных дел Индии Салмана Хуршида отмечал, что последствия сирийского конфликта могут негативно сказаться на широком списке интересов Нью-Дели.

«Индия имеет важные ставки в сирийском конфликте, а также глубокие исторические и цивилизационные связи с обширной Западной Азией и регионом Персидского залива. У нас есть существенные интересы в области торговли и инвестиций, диаспоры, денежных переводов, энергетики и безопасности», — сказал Салман Хуршид на конференции «Женева-II» в 2014 году.

Семь лет спустя после его выступления ставки по-прежнему высоки, а ситуация в Сирии, как и раньше, находится в нестабильном состоянии.

Призывы Нью-Дели к увеличению гуманитарной помощи этой стране, вплоть до отмены введенных против нее санкций, позволяют Индии оставаться «хорошим полицейским» и сохранять позитивный имидж в глазах сирийцев. В конечном итоге, именно дипломатам придется садиться за стол переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.