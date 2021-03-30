Вакцина против коронавируса от AstraZeneca сменила название

Москва, 30 марта. Препарат против коронавирусной инфекции англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca с 25 марта сменил название на Vaxzevria.

Такая информация появилась на сайте европейского агентства EMA. В публикации сказано, что смена названия не повлечет за собой других изменений. Однако специалистам по вакцинации следует знать о переименовании, так как упаковка теперь будет выглядеть иначе.

Канадские власти могут запретить использование препарата от компании AstraZeneca для людей младше 55 лет. Известны случаи негативного влияния этого средства на организм привитых.