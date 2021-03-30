В России нашли способ повысить скрытность субмарин проекта «Борей-А»

Чебоксары, 30 марта. Атомные подводные ракетоносцы проекта «Борей-А» получат новейшее спецпокрытие для корпусов, которое в значительной степени повысит скрытность подлодок.

Отмечается, что пластина нового специального покрытия представляет собой несколько запрессованных слоев различных резин. При этом самый толстый, центральный слой содержит каналы особой конфигурации, которые обеспечивают хорошую звукопоглощающую и отражающую способность.

Уникальные покрытия для подлодок изготавливаются на Чебоксарском производственном объединении им. В.И. Чапаева, которое входит в состав холдинга «Технодинамика».

«Сейчас завершилась модернизация новейшего покрытия для подлодок проекта «Борей-А», которое будет запущено в производство уже в мае этого года, — сообщил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенко.

При этом АПЛ проекта «Борей-А» не единственные, которые получат новое покрытие. Пластины выпускаются с различными гидроакустическими параметрами и для дизель-электрических подлодок типа «Варшавянка», и для атомных субмарин типа «Борей», «Ясень» и «Ясень-М».

Ранее стало известно, что подводные ракетоносцы стратегического назначения проекта «Борей-А» — «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» будут заложены для ВМФ России в 2021 году.

Также «Царьград» передавал, как раскрытые отсеки для ядерных «Посейдонов» на подлодке «Белгород» заставили американцев занервничать.