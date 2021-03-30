Чурикова вспомнила о кастинге на роль ведущей «Фабрики звезд» и анорексии

Москва, 30 марта. Телеведущая Яна Чурикова рассказала, как проходила кастинг на шоу «Фабрика звезд» в период анорексии. За право вести новый проект боролись актриса Мария Миронова и КВНщики.

Чурикова приняла участие в отборе на роль ведущей «Фабрики звезд», когда уже была известна зрителю по работе на канале MTV. Кастинг выпал на далеко не самый простой период в жизни телеведущей. Она страдала от анорексии и проблем с памятью, реальность казалась ей весьма абстрактной.

Когда Чуриковой позвонили с предложением принять участие в отборе, она не придала этому особого значения, но в глубине души «что-то шевельнулось».

«Я пришла, оделась секси-чикой: облегающее платье, я ж похудела, надо было показать фигуру. А дело проходило в казино», — вспомнила звезда в видео на YouTube-канале «Вписка».

По ее словам, ведущей «Фабрики звезд» вполне могла стать Миронова или же кто-то из КВН. Но они, по всей видимости, не справились с импровизацией так же хорошо, как Чурикова.

Недавно музыкальный продюсер Виктор Дробыш объявил о закрытии своей компании «3Д Мьюзик Стар». Фирму в свое время создали специально для шоу «Фабрика звезд», выходившего на «Муз-ТВ».