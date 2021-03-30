Работники газовой компании в Белгородской области получили срок за взрыв с двумя погибшими

Белгород, 30 марта. Суд в Белгородской области вынес приговор виновным во взрыве газа, который повлек смерть двух человек и разрушение жилого дома.

Сотрудники филиала газовой компании пренебрегли правилами безопасности при проведении газоопасных работ, когда в декабре 2019 года в поселке Яковлево занимались газификацией по запросу клиента. В результате допущенных нарушений газопровод оказался пробит, отметили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Топливо заполнило подвальное помещение, что привело к его детонации.

В результате взрыва и последующего пожара был практически разрушен жилой дом. У пострадавших уничтожено имущество на 24 млн рублей. С места происшествия в больницу увезли пять человек, двое граждан погибли.

Все трое работников компании были признаны виновными по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Фигуранты получили от трех до пяти лет лишения свободы. Один из них будет отбывать наказание в колонии-поселении.