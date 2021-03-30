Песков рассказал о дружеских отношениях Путина с Берлускони и Шредером

Москва, 30 марта. Доверительные отношения у президента России Владимира Путина сложились с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, у Путина ни с кем из лидеров не было таких дружеских отношений, как с Берлускони и Шредером.

Есть мировые лидеры, с которыми российский президент «провел многие-многие часы», уточнил Песков.

Ранее Шредер заявил, что санкционная политика против России никогда не приносила ожидаемых результатов. Ограничения всегда оставались неэффективными.