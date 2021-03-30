Песков рассказал, как Владимир Путин поддерживает уровень знания иностранных языков

Москва, 30 марта. Президент России Владимир Путин поддерживает уровень знания немецкого и английского языков с помощью иностранных телеканалов.

Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин поддерживает уровень знания иностранных языков не только с помощью зарубежных телеканалов, но и благодаря регулярным занятиям.

«Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском. Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что главным хобби главы российского государства является чтение исторической литературы и мемуаров.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков не планирует делать прививку от коронавируса.