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Песков рассказал, как Владимир Путин поддерживает уровень знания иностранных языков

Песков рассказал, как Владимир Путин поддерживает уровень знания иностранных языков

Москва, 30 марта. Президент России Владимир Путин поддерживает уровень знания немецкого и английского языков с помощью иностранных телеканалов.

Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин поддерживает уровень знания иностранных языков не только с помощью зарубежных телеканалов, но и благодаря регулярным занятиям.

«Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском. Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что главным хобби главы российского государства является чтение исторической литературы и мемуаров.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков не планирует делать прививку от коронавируса.

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