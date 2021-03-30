Зрители «Маски» потребовали выгнать Валерию из жюри «поганой метлой»

Москва, 30 марта. Знаменитая певица Валерия, которая не вступилась за Солнце в шоу «Маска», навлекла на себя гнев зрителей. Артистку потребовали выгнать из жюри «поганой метлой».

Буря негодования из-за недавнего выпуска шоу по-прежнему не утихает в Сети. Фанатов «Маски» возмутило, что члены жюри выставили из проекта звезду Comedy Club Марину Кравец, которая скрывалась под костюмом Солнца. Зрители считают ее одной из самых сильных участников и подчеркивают, что актриса достойна финала.

Члены жюри до последнего не могли решить, кого оставить в проекте — Солнце или Единорога. Телеведущая Регина Тодоренко, например, подбрасывала монету. Такое поведение судей вывело зрителей из себя.

Они потребовали расформировать состав жюри. «Досталось» и певице Валерии.

«Этот выпуск — полный провал жюри»; «Валерия… Не ожидала от нее»; «Валерия, после такого голосования не хочется смотреть дальше!»; «Александру [Ревве] и Тимуру [Родригезу] респект, люди образованные, с чувством юмора, ответственные. Остальных нужно выгнать поганой метлой…» — написали возмущенные фанаты в Instagram-аккаунте шоу.

Судьбу Кравец решил король российской эстрады Филипп Киркоров. Зрители уже припомнили певцу, что оставленный на проекте Единорог — любимый персонаж его дочери.