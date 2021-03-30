Женщина-водитель погибла при лобовом столкновении с грузовиком в Сибири

Новосибирск, 30 марта. Смертельное ДТП произошло на 952-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибла женщина, трое детей пострадали.

По предварительным данным, женщина 1983 года рождения за рулем автомобиля Nissan Tiida не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Водитель грузовика MAN, двигавшегося навстречу, не смог избежать столкновения, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.



Водитель Nissan получила серьезные травмы и скончалась по пути в больницу, троих пассажиров легковушки — детей 2007, 2009 и 2017 годов рождения — госпитализировали с травмами различной степени. Правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

Легковой автомобиль разворотило в жутком в городе Находка Приморского края, сообщает Deita.