Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия

Вашингтон, 30 марта. Американская актриса Шэрон Стоун была шокирована, узнав, что хирург увеличил и изменил форму ее груди без ее согласия. Об этом инциденте знаменитость рассказала журналу The Sun.

Незадолго до съемок в культовом фильме «Основной инстинкт» актрисе пришлось лечь на стол хирурга. У звезды нашли новообразования в груди. К счастью, опухоли были доброкачественные. Знаменитость, обсудив все вопросы с хирургом, согласилась на операцию.

После нее актрису ждал сюрприз, от которого Стоун пришла в ярость. Оказалось, хирург вставил ей в обе груди импланты, не спросив у нее разрешения.

Стоун потребовала от врача объяснений. Специалист откровенно сказал актрисе, что к ее бедрам подходит пышная грудь. Он решил увеличить бюст, думая, что актриса скажет ему за это «спасибо».

Хирургу повезло, что Шэрон Стоун не подала на него в суд. Актриса проходила с силиконом в груди десять лет, а потом вытащила импланты.

Актриса призналась, что после этого случая последовал еще один обман. Но уже на съемках фильма «Основной инстинкт». Режиссер картины попросил актрису сняться в сцене без нижнего белья, заверив, что никто ничего не увидит. Звезда согласилась и была зла, когда на показе вскрылась правда.