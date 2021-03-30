Теракт в Хасаке и совместный патруль РФ и Турции в Ракке — что произошло в Сирии 29 марта

Федеральное агентство новостей подводит итоги 29 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике.

Большой Идлиб

Террористическая активность

Группа неизвестных напала на штаб протурецкого «Национального фронта освобождения» в населенном пункте Мадждалия к западу от Эрихи. После кражи всего, что в нем находилось, нападавшие скрылись.

#عاجـــــــــــــــــــــــل



اقتحام مقر للجبهة الوطنية من قبل مجهولين ملثمين في قرية #مجدليا غرب #أريحا وسلبوا كل مافيه ثم لاذوا بالفرار بعد أن سرقوا البيكاب والأسلحة والذخيرة وهواتف العناصر حتى سرقوا لهم احذيتهم — الذئاب الرمادية (@927LN24RUIC2gP1) March 28, 2021

Снайпер оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещено в РФ) убил военнослужащего Сирийской Арабской Армии (САА) в районе Ат-Тронбе.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Трое мирных жителей получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в городе Рас эль-Айн, расположенном на севере провинции Хасака.

Один из курдских бойцов проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) был застрелен неизвестными близ деревни Аль-Асадия, расположенной в северной части провинции Ракка.

Бойцы СДС обстреляли при помощи артиллерии город Мареа, расположенный на севере провинции Алеппо.

Примерно пять тысяч бойцов «Сирийских демократических сил» при технической поддержке Международной коалиции провели широкомасштабную операции против спящих террористических ячеек в лагере беженцев Аль-Хол.

#د24:

ما يقارب 5000 عنصر من قسد ودعم تقني من التحالف الدولي، ينفذون حملة واسعة تستهدف الخلايا في #مخيم_الهول pic.twitter.com/0Gy6FoZZah — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) March 29, 2021

Зона контроля правительственных сил

Пятый добровольческий штурмовой корпус Сирийской Арабской Армии готов к отправке 80 военнослужащих из города Дейр эз-Зор на запад провинции Ракка. Они станут подкреплением для операции по прочесыванию пустыни на предмет обнаружения ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), которая пройдет в ближайшие дни.

#د24:



*الفيلق الخامس التابع لقوات الأسد، يستعد لإرسال 80 عنصراً من ديرالزور إلى ريف محافظة الرقة الغربي، لمؤازرة القوات المتواجدة هناك في حملة جديدة لتمشيط البادية من خلايا تنظيم داعش، في الأيام المقبلة.* pic.twitter.com/uJFWZHXk5z — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) March 29, 2021

Зона операции «Источник мира»

Совместный патруль Вооруженных сил РФ и Турции, состоящий из восьми бронеавтомобилей, сопровождаемый двумя российскими вертолетами, проследовал от города Кобани (Айн эль-Араб) до населенного пункта Хана в окрестностях города Телль Абьяд, на севере провинции Ракка.

Северная Сирия

Зона операции «Оливковая ветвь»

Боевики протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) атаковали деревню Марнааз, расположенную в окрестностях города Африн, на севере провинции Алеппо. В ходе спецоперации им удалось уничтожить 10 бойцов «Сирийских демократических сил».

Зона операции «Щит Евфрата»

Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие спецподразделения уничтожили двух курдских боевиков СДС, открывших огонь по району операции «Щит Евфрата».

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JkgNQOHgHL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2021

Гуманитарная обстановка

Главнокомандующий «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди обратился к международному сообществу с просьбой увеличить гуманитарную поддержку лагеря Аль-Хол, где содержатся беженцы и пленные террористы «Исламского государства» вместе со своими семьями. По его словам, это необходимо для того, обеспечить стабильность в регионе. Абди также призвал страны, граждане которых содержатся в Аль-Хол, организовать операции по их возвращению на родину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Совбез ООН открыть ранее закрытые погранпереходы на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи, а также продлить работу других пунктов пропуска.

Работа гуманитарных коридоров Саракиб и Мизнас в Идлибе, а также Абу Зейдан в Алеппо будет приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий безопасности. Это связано с тем, что террористические организации, активизировавшие деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств на пунктах пропуска.

1 Организация запрещена на территории РФ.