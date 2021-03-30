Владелец судна Ever Given займется выяснением причин ЧП в Суэцком канале

Токио, 30 марта. Представитель компании Shoei Kisen заявил, что пресс-конференция по поводу снятия судна Ever Given с мели организована не будет. Специалисты установят обстоятельства ЧП.

Организация, которой принадлежит судно Ever Given, намерена разобраться в причинах происшествия в Суэцком канале, сообщает агентство Kyodo.

По словам одного из представителей, все сотрудники компании испытывали беспокойство из-за инцидента, и сейчас специалисты займутся выяснением обстоятельств ЧП.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given был снят с мели. Судно отбуксировали на север для проведения тщательного технического осмотра после произошедшего.

ФАН сообщал о возобновлении двусторонней навигации судов в Суэцком канале.