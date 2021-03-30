Аналитик рассказал, какой российский корабль представляет наибольшую угрозу для ВМС США

Вашингтон, 30 марта. Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию, и после возвращения в состав ВМФ РФ он будет представлять серьезную угрозу, считает военный аналитик Питер Сучиу.

В своем материале для портала 19FortyFive, перевод которого предоставила «ПолитРоссия», американский обозреватель написал, что «Адмирал Нахимов» является аналогом старых линкоров класса «Айова». И если они в США стали кораблями-музеями, то Россия активно занимается модернизацией крупнейшего крейсера.

Как указал аналитик, российский корабль может вернуться в состав ВМФ РФ уже в следующем году. Ожидается, что обновленный «Нахимов» вернется на службу, где присоединится к своему «родственнику» — «Петру Великому», который на сегодняшний день является флагманом Северного флота.

«Адмирал Нахимов» является крейсером проекта 1144, который разрабатывался в Советском Союзе в 1980-х годах для нейтрализации авианосцев ВМС США.

«Несмотря на то, что эти корабли уступали по размерам американским авианосным судам, они были достаточно большими, чтобы представлять серьезную угрозу», — подчеркнул Сучиу.

Военный эксперт сообщил, что сейчас крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» могут быть оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В таком случае данные корабли смогут стать довольно опасными для американского флота.

Ранее американские журналисты отмечали, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» подводного базирования станут ключевой вехой для ВМФ РФ.

При этом отмечалось, что крейсер «Адмирал Нахимов» сможет закрыть пробелы в обороне России, передает «Царьград».