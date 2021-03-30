Актер Тихон Жизневский раскрыл детали съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Санкт-Петербург, 30 марта. Актер Тихон Жизневский, исполнивший главную роль в супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», раскрыл детали съемок и рассказал о полученных на площадке травмах.

Российский фильм режиссера Олега Трофима выйдет в широкий прокат 1 апреля. Жизневский воплотил на экране образ майора полиции Игоря Грома, который известен Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Ему предстоит остановить человека в маске Чумного Доктора, который решил «вылечить» Северную столицу путем убийств ее жителей.

По словам Жизневского, во время съемок было немало «жарких моментов». На площадке использовали настоящий огонь.

«Они пуляли какой-то специальный воспламеняющийся химический состав. Он холоднее, чем обычно, но все равно от него жар очень высокий, и ты чуть-чуть чувствуешь огонь», — поделился он.

Часть трюков Жизневский выполнял сам. Но из-за многочисленных сцен с драками актер получил травмы и вынужден был обратиться за помощью к каскадерам.

«Порвал мышцу, потом ее дорвал. Появилась гематома. <…> Ребята следили, чтобы со мной, не дай бог, ничего не произошло. И то я умудрялся где-то что-нибудь себе повредить, вывихнуть, сломать, порвать!» — цитирует его RT.