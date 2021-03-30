Житель Ленобласти ответит за убийство 23-летней давности

Санкт-Петербург, 30 марта. Правоохранители возобновили следствие по уголовному делу об убийстве, совершенном в 1997 году. По подозрению в расправе задержан уроженец Бокситогорского района.

Труп потерпевшего был обнаружен в лесном массиве между деревнями Сухая Нива и Михалево. На теле зафиксированы явные свидетельства насильственной смерти. Розыск злоумышленника успехов не принес, правоохранители решили приостановить дело, сообщили в региональном СУ СКР.

Спустя десятилетия это дело было заслушано, после чего последовало решение продолжить производство. В ходе взаимодействия с сотрудниками МВД следователи установили причастность к убийству 59-летнего мужчины.

По версии СК, в помещении железнодорожного вокзала пьяный фигурант громко матерился. Потерпевший сделал ему замечание. Злоумышленник избил мужчину в присутствии его сына. Затем фигурант и его знакомые затащили пострадавшего в багажник и отвезли в лес. Там подозреваемый забил жертву насмерть.

Алкогольное опьянение спровоцировало агрессию у жителя Дальнегорска. Злоумышленник в ответ на упрек жены расправился с ней, сообщало Deita.