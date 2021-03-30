Пожар в жилом доме унес жизни женщины и двух детей в Пермском крае

Пермь, 30 марта. Пожарные обнаружили тела трех человек при разборе завалов. Признаки насильственной смерти найдены не были.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено по факту пожара в частном доме в селе Барда, сообщает пресс-служба краевого СКР.

Трагедия произошла в ночное время. Спасатели, которые прибыли на место ЧП, после ликвидации огня обнаружили тела двух детей и женщины. Эксперты осмотрели трупы и не нашли признаков насильственной смерти.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с газовым оборудованием, однако точный ответ на этот вопрос будет по результатам эксперитизы. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства возгорания.

ФАН писал о смертельном пожаре в Новосибирске. Спасатели нашли на месте происшествия тело 50-летнего мужчины.