Дмитрий Песков не планирует делать прививку от коронавируса

Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не собирается делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал сам представитель Кремля.

Журналисты поинтересовались, собирается ли Песков прививаться от коронавируса. Пресс-секретарь главы государства ответил, что пока вакцинация не входит в его планы.

Дмитрий Песков уточнил, что недавно сдавал анализ, который выявил у него высокое количество антител.

Ранее представитель Кремля рассказал, почему информация о вакцине для президента РФ Владимира Путина не разглашается. По его словам, все три отечественных препарата надежны и эффективны.