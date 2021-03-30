Южная Корея заявила о готовности к перехвату ракет КНДР

Сеул, 30 марта. Вооруженные силы Южной Кореи обладают достаточным потенциалом для своевременного обнаружения и уничтожения северокорейских ракет малой дальности.

Об этом сообщили официальные представители оборонного ведомства страны.

«Южная Корея обладает способностью и средствами для уверенного перехвата северокорейских ракет малой дальности, в том числе баллистических, с помощью системы противоракетной обороны Южной Кореи и США», — заявил представитель министерства обороны республики Корея Бу Сын Чан.