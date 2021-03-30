Шесть жителей Зеленодольска пострадали в результате хлопка газа

Казань, 30 марта. Специалисты продолжают устанавливать точную причину и обстоятельства взрыва в жилом доме в Зеленодольске. С места происшествия в больницу доставлены шесть пострадавших.

Сейчас в тяжелом состоянии находится один горожанин. Возраст раненых людей разнится: от 25 до 80 лет. Кроме того, погиб 86-летний мужчина, сообщил сайт 360tv.ru.

По данным сотрудников МЧС, взрывная волна привела к обрушению семи квартир на двух этажах. Спасатели уже обследовали завалы, больше людей не найдено. Согласно основной версии, в доме произошла детонация газа.

Ранее ФАН сообщал, что СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме города Зеленодольск.