Рубль растет к доллару на открытии торговой сессии 30 марта

Москва, 30 марта. Курс российской валюты повышается к доллару и евро утром 30 марта, как стало известно из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» падал на 7 копеек, достигая отметки в 75,61 рубля. При этом курс евро уменьшается на 8 копеек. Европейская валюта достигала показателя в 88,94 рубля, согласно информации торговой площадки утром во вторник.

Курс рубля растет к двум ведущим мировым валютам на фоне небольшого роста нефтяных котировок, пишет «Прайм». Майский фьючерс на нефть Brent рос до 65,1 доллара за баррель, прибавляя 0,28%.

Финансовые аналитики ранее указали на ослабление страхов, связанных с санкционными рисками. Тенденция позитивно отражается на российской валюте, пишет Федеральное агентство новостей.