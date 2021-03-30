Ветераны «Альфы» призвали снизить ареол секретности вокруг подразделения. ФАН-ТВ

Спецподразделение «Альфа» всегда считалось суперсекретным, однако сегодня о его сотрудниках нужно говорить более открыто, заявил корреспонденту ФАН ветеран группы «Альфа» ФСБ РФ Евгений Жарков.

«Необходимо отмечать события, легендарных наших сотрудников, которые имеют ранения, награды. У нас в настоящее время девять героев России, из них четыре награждены посмертно», — пояснил он.

В Музее Победы с успехом прошла премьера музыкально-документального спектакля о сотрудниках и ветеранах спецподразделения «Альфа». В центре сюжета — история о четырех сотрудниках спецподразделения, которые погибли при исполнении своего служебного долга. Постановка создана по одноименной книге вице-президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексея Филатова «Люди А».

«Общество у нас сейчас находится в достаточно сложном положении. Чем наше славное подразделение, в котором я прослужил 10 лет, важно для общественного сознания? Альфа в 1979 году штурмовала дворец Амина в Кабуле — это была отчаянная, кровавая операция. В 1945 году знамя победы было водружено нашими воинами, защитниками, которые победили фашизм, над Рейхстагом. В 1979 году в декабре это знамя водрузили символически над Кабулом над дворцом Тадж-Бек», — рассказал директор филиала Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Николай Олейников.

Сын ветерана Артем Олейников твердо решил пойти по стопам отца.

«Меня вдохновляет быть освободителем, парни с оружием вдохновляют! — заявил юный защитник отечества. — Сам хочу стать членом антитеррористического движения, продолжить дело отца».

Группа «А» была создана в 1974 году по приказу председателя Комитета государственной безопасности Юрия Андропова, и с тех пор олицетворяет собой непобедимое оружие антитеррора во всем мире.

«Все задачи, которые ставятся, выполняются на отлично. Главная заслуга — это борьба с терроризмом. Сдерживание его, недопущение террористических актов, которые гремели в 90-х и нулевых. Война на Кавказе доказала, что это подразделение должно существовать. Потому что оно противопоставляется преступным проявлениям, которые направлены против народа и всего человечества, — уверен Евгений Жарков. — Сейчас граница террора разрослась, дошла до дальних зарубежных стран. <...> И с этим тоже надо бороться. И осуществляют они очень жесткие меры. Поэтому и к самому подразделению требования совершенно уже другие».

Николай Олейников считает, что сейчас гражданский патриотизм востребован среди подрастающего поколения россиян как никогда. По его словам, «дух победы» в Кабуле находится в руках бойцов Альфы, в руках России, которой молодое поколение должно гордиться.