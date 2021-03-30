Мексика и Гватемала начали спецоперацию по защите США от мигрантов

Мехико, 29 марта. Власти Мексики и Гватемалы начали совместную операцию по блокированию караванов мигрантов, которые направляются в США. Армия и полиция обеих стран будут 24 часа в сутки наблюдать за границами, сообщил Национальный институт миграции Мексики (INM) в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Сотрудничество Гватемалы и Мексики очень важно для решения проблем миграции. Реализована круглосуточная работа, которая должна гарантировать безопасную, упорядоченную и регулярную миграцию», — говорится в сообщении INM.

Los lazos de colaboración ???????????????? entre #Guatemala ???????? y #México ???????? son cruciales para atender el fenómeno migratorio. En el @INAMI_mx se han implementado operativos de 24 horas ⏰ en la #FronteraSur de #Chiapas, para garantizar una migración segura, ordenada y regular. #Video ???? pic.twitter.com/WiK0yiTh12 — INM (@INAMI_mx) March 28, 2021

На встрече представителей двух стран, которая прошла в гватемальском городе Текун-Уман, глава INM Франсиско Гардуньо рассказал, что кроме проверок на границе планируются меры по контролю дорог и грузовых поездов. Особо пристально будут контролироваться «популярные» у мигрантов переходы в двух штатах Мексики — Чьяпас и Табаско.

«Преступные сети, торгующие людьми, пытаются создать иллюзию, что границу США можно достигнуть без риска. Мы вынуждены укрепить наше присутствие в приграничных штатах, чтобы предотвратить использование детей в качестве «паспортов» для перехода границы», — заявил Гардуньо.

????????????????#México y #Guatemala llevaron a cabo un despliegue institucional simultáneo en Tapachula ???????? y Tecún Umán ???????? y reafirmaron su compromiso para atender -coordinadamente- los flujos migratorios provenientes de Centroamérica: https://t.co/mO6E9Q3Fgk pic.twitter.com/i4fpMOLmMN — INM (@INAMI_mx) March 28, 2021

Со стороны Гватемалы работу армии и полиции будет координировать Институт миграции (IGM).

#Información | Con el objetivo de coordinar acciones que permitan la atención integral de la migración irregular hacia los Estados Unidos, autoridades de México y Guatemala se reúnen en Tecún Umán, departamento de San Marcos ➡️ https://t.co/OB4mWze9Sz pic.twitter.com/H5TzfLJoSe — Migración Guatemala (@MigracionGuate) March 27, 2021

На мероприятии выступил губернатор Чьяпаса Рутилио Эскандон Кадес. Он заверил, что правоохранители штата также присоединятся к операции.

«Рассчитывайте на нас, мы будем помогать в соответствии с нашей законной компетенцией», — сказал градоначальник.

По словам Гардуньо, с 1 января по 25 марта на территории Мексики было выявлено 34,9 тыс. мигрантов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время правоохранителями также было спасено 4,4 тыс. несовершеннолетних. Их разместили в центрах временного содержания в штатах Чьяпас и Табаско. В среднем каждый день в страну въезжают 3,9 тыс. нелегальных мигрантов, в основном это граждане Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

США против мигрантов

Южная граница США в настоящее время переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. За февраль 2021 года были задержаны более 100 тыс. человек. Это рекордное количество с июля 2019 года.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США».