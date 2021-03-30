Фанаты шоу «Маска» засыпали ведущую Тодоренко гневными комментариями

Москва, 30 марта. Телеведущая Регина Тодоренко подверглась жесткой критике подписчиков после скандала с певицей Мариной Кравец на шоу «Маска». Фанаты оставили оскорбительные комментарии в Instagram.

Зрителей шоу не устроила манера и стиль общения Тодоренко с конкурсантами. Но наибольшие претензии возникли после того, как ведущая решила выгнать Кравец с программы.

Поклонникам показался образ певицы в маске Солнца самым красивым на проекте. При этом Филипп Киркоров остался равнодушен к вокальному и визуальному перевоплощению звезды.

Ведущая «Орла и Решки» подхватила слова артиста и нарвалась на гнев зрителей. Фанаты программы сочли поведение Регины слишком надменным и пафосным. Свой гнев поклонники выразили в комментариях под фотографией Тодоренко.

«Вели б вы себя поскромнее, да и стилиста бы поменять. Дешево выглядите», — написал пользователь.

«Мда. Видок, как будто квасила всю ночь», — отметил фанат шоу «Маска».

Многие комментаторы придерживаются такого же мнения и призывают выгнать с шоу Тодоренко вместе с Киркоровым. После инцидента с Кравец рейтинги шоу возросли.

В последнем выпуске «Маски» проект покинула Марина Кравец в костюме Солнца. Однако благодаря зрительскому голосованию в шоу еще как минимум на одну неделю задержится Змея.