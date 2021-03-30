Правительство РФ опровергло возможность роста цен на молоко из-за экосбора

Москва, 30 марта. Некоторые российские бизнесмены ранее утверждали, что упаковка молока подорожает на 10–15%. Пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко опровергла эти сообщения.

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей ранее предположили, что цена молока может вырасти на фоне положений Концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию тары. Согласно ей, компании должны платить экосбор по двойному нормативу.

«В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки», — сообщили в пресс-службе Абрамченко.

Новая концепция, по данным ведомства, имеет в виду уход от градации и нормативов. Так, весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован.

Ранее в Минэнерго назвали три фактора, формирующих цены на бензин при изменении ценника на нефть. Ими считаются колебание курса рубля, рыночный фактор и работа демпфирующего механизма.