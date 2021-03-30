Москва, 30 марта. Самые бестактные люди проживают в городах Ростов-на-Дону, Сочи и Воронеж. Опрос проводился независимым исследовательским агентством Zoom Market в марте 2021 года.

Анкетирование выполнялось на основе трех вопросов. Респондентов спросили, вмешиваются ли они в чужие разговоры без приглашения, слушают собеседника до конца и любят ли давать советы малознакомым людям.

Выяснилось, что 23% опрошенных могут влезть в чужой разговор без приглашения, 67% респондентов всегда дослушивают собеседника до конца, а любителей дать непрошенный совет оказалось 86%, рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров. В топ-десять «бестактных» городов вошли: Ростов-на-Дону, Воронеж, Сочи, Иваново, Белгород, Краснодар, Брянск, Уфа, Оренбург, Екатеринбург.

Ранее сообщалось о том, что Москва вошла в топ-30 городов мира с самым чистым воздухом. Анализ качества воздуха проводила швейцарская компания IQAir.