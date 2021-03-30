Эксперт по звукоизоляции объяснил дискомфорт от длительного нахождения в ТЦ

Периодически мы все посещаем крупные торговые центры. Обращали ли вы внимание, что после двух часов нахождения в них в большинстве случаев возникает чувство сильной усталости и желание поскорее вернуться домой? Особенно оно становится заметно, когда ничего стоящего купить не удалось, и положительные эмоции от покупки не могут замаскировать чувство утомления и опустошения.

Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик в комментарии ФАН отметил, что одной из существенных причин этого является плохая акустическая среда в помещениях торгово-развлекательного центра (ТРЦ).

«Высокие потолки, мрамор и стекло в отделке, хорошо отражающие звук, помноженные на большое количество народа приводит к образованию непрерывного гула в помещении. Немногие это осознают, но даже говорить между собой зачастую приходится, невольно повышая голос. Обрывки музыки и рекламных сообщений, доносящиеся из разных магазинов дополняют картину акустического хаоса. Не очень громкого и потому, на первый взгляд, незаметного», — пояснил Александр Боганик.

По его словам, это характерно не только для пространств между магазинами, но и фудкортов, зон отдыха и детских площадок, которые их посетители, «насытившись» шумом, подсознательно стараются побыстрее покинуть. В свою очередь средний чек в магазинах, кафе и игровых зонах уменьшается, что вынуждает их к переезду в более «хлебные места». И здесь уже арендодатель, владелец комплекса, начинает нести убытки или, как минимум, недополучать прибыль.

«Именно это и только это приводит к тому, что внимание к акустике рекреационных зон ТРЦ со стороны владельцев и инвесторов становится сколь-нибудь серьезным. Когда в городе всего два больших торговых центра, нет никакой мотивации вкладывать дополнительные деньги в специальные акустические материалы для отделки стен и потолков общих зон», — добавил Александр Боганик.

Но, заметил эксперт, если посетители могут, например, выбирать из пяти центров, расположенных неподалеку от дома, ситуация уже совсем иная. В странах Европы, где формат крупных моллов имеет гораздо более длительную историю, редкий объект подобного рода проектируется и строится без применения специальных акустических материалов и решений.