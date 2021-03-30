Директор саратовской школы фиктивно устроила на работу сына и присваивала деньги

Саратов, 30 марта. Директор одной из средних школ области подозревается в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.



По информации правоохранительных органов, директор устроила на работу в школу своего сына. Несколько месяцев он не появлялся, но продолжал числиться в штате. Также женщина сделала подложные табели учета использования рабочего времени и приказы, на основании которых была необоснованно начислена и выплачена заработная плата в размере 22 743 рублей.

«Ни для кого не секрет, что в некоторых учебных учреждениях процветает кумовство. Родственников активно пристраивают на любые свободные должности, но при этом те хотя бы выполняют свои служебные обязанности. Тут директор откровенно «потеряла берега» и теперь должна ответить по всей строгости закона. Это недопустимо», — заявила корреспонденту ФАН сотрудница саратовского комитета образования, пожелавшая остаться неназванной.

Ранее счетная палата Саратовской области выявила нарушения на 1,4 млрд рублей. Этот показатель сравним с итогами 2019 года.