Замруководителя Роскачества Лоевский предостерег от телефонных мошенников

Москва, 30 марта. Диалог с телефонными мошенниками лучше не заводить, а если заранее предпринять определенные меры, то они не смогут дозвониться до жертвы.

Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в беседе с агентством «Прайм». Он посоветовал отключить входящие вызовы с незнакомых номеров.

Кроме того, на смартфон можно установить специальное программное обеспечение, которое будет определять номер абонента. Рекомендуется использовать крупные отечественные приложения, так как ПО запрашивает доступ к персональным данным. Такая программа может предупредить, что звонят мошенники. Также можно воспользоваться услугой мобильного оператора «анти-спам», рассказал эксперт.

Для защиты биометрических данных компания «Ростелеком» придумала криптомодуль. Он обеспечивает безопасность каналов связи, и мошенники не смогут перехватить слепки лица и голоса при открытии счета через мобильное приложение банка онлайн.