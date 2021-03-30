Мужчина погиб при взрыве газа в Татарстане. События дня. ФАН-ТВ

Мужчина погиб при взрыве газа в Татарстане Один человек погиб накануне вечером при взрыве газа в девятиэтажном доме Зеленодольска. Обрушились семь квартир на двух этажах. По информации МЧС, из-под завалов удалось спасти женщину. Сообщается о семи пострадавших. Жильцы дома были эвакуированы и временно размещены в ДК имени Горького. Местные власти пообещали всестороннюю поддержку. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Байден не планирует встречу с Ким Чен Ыном Президент США Джо Байден не планирует встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки в ходе брифинга. На фоне северокорейских испытаний баллистических ракет хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон решительно ответит Пхеньяну, если тот сознательно пойдет на эскалацию напряженности. Соединенные Штаты не исключают возможности переговоров с Северной Кореей, но лишь при одном условии: Ким Чен Ын должен принять меры по сокращению арсеналов ядерного оружия.

Украина отвергла «нормандские» переговоры без Зеленского Министерство иностранных дел Украины отвергло переговоры лидеров России, Франции и Германии без приглашения Владимира Зеленского. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что без Киева любое обсуждение ситуации в Донбассе невозможно. Ранее стало известно о подготовке видеоконференции с участием Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем разговора станет Донбасс. Точной даты и времени проведения онлайн-встречи пока нет.