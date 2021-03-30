Проверки счетчиков воды и другие проблемы ЖКХ обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 30 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему: «ЖКХ — сегодня. Где таится обман и как не переплачивать за коммуналку».

В социальных сетях Рунета поднялась волна недовольства — пользователи возмущены услугой проверки водосчетчиков, считают ее необоснованно дорогой и навязанной. По сравнению с прошлым годом стоимость проверки выросла в 2-3 раза, но даже по таким тарифам отыскать фирму для этой работы оказалось не так просто. В реестре организаций, аккредитованных на право проведения проверки бытовых счетчиков воды 265 организаций, пользователи интернета утверждают, что цены на проверку у всех повысились синхронно, при этом цены на услугу сопоставимы с ценой самих счетчиков.

Если это сговор, то куда смотрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС)? Примечательно, что электрики ставят счетчики за свой счет и сами же их проверяют. Не пора ли ждать подобной активности от специалистов водоканалов?

Кроме того, как всегда актуальны и традиционные проблемы в отрасли: не всегда качественное оказание услуг, рейдерские захваты новых многоквартирных домов недобросовестными управляющими компаниями, переплаты за тепло, лифт, радиоточку.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: предприниматели, сотрудники управляющих компаний, специалисты коммунальных служб, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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