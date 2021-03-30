Французский ныряльщик установил мировой рекорд по фридайвингу в Финляндии

Хельсинки, 30 марта. Новый мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом в Финляндии установил французский ныряльщик Артур Гарен-Боэри.

Пятикратный чемпион по фридайвингу Артур Гарен-Боэри нырнул под лед в Финляндии и проплыв под ним 120 метров, установив новый мировой рекорд. Пловец задержал дыхание почти на три минуты и преодолел это расстояние без маски и перчаток. Предыдущий рекорд принадлежал чеху Давиду Венцлю, который проплыл подо льдом 80 м.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев отреагировал на новость о попавшихся на допинге тяжелоатлетах из России. Спортсмен предложил пожизненно дисквалифицировать попавшихся на допинге атлетов.