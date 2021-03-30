Мурманский фотожурналист снял хоровод северных оленей

Москва, 30 марта. Завораживающий танец северных оленей был заснят на видео фотожурналистом Львом Федосеевым из Мурманской области. Кадры животных он опубликовал в социальных сетях.

Хоровод был запечатлен квадрокоптером. Зоологи объяснили, что такое поведение животных обусловлено инстинктом самосохранения. В плотные фигуры выстраиваются не только олени, но и другие копытные дикие животные — зубры, коровы и бизоны. Таким образом животные защищают самок и детенышей от нападения хищника. Слабые представители стада прячутся в центре круга, а сильные олени выставляют рога в сторону врага. Шанс схватить добычу в таком хороводе у хищника обычно минимальный.

Ранее сообщалось, что спасение провалившегося под землю оленя попало на видео. Неравнодушный мужчина вытащил животное, которое провалилось в расщелину в Кемеровской области, и запечатлел весь процесс на камеру. Ролик зоозащитник выложил в Сеть.