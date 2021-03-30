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Мурманский фотожурналист снял хоровод северных оленей

Мурманский фотожурналист снял хоровод северных оленей

Москва, 30 марта. Завораживающий танец северных оленей был заснят на видео фотожурналистом Львом Федосеевым из Мурманской области. Кадры животных он опубликовал в социальных сетях.

Хоровод был запечатлен квадрокоптером. Зоологи объяснили, что такое поведение животных обусловлено инстинктом самосохранения. В плотные фигуры выстраиваются не только олени, но и другие копытные дикие животные — зубры, коровы и бизоны. Таким образом животные защищают самок и детенышей от нападения хищника. Слабые представители стада прячутся в центре круга, а сильные олени выставляют рога в сторону врага. Шанс схватить добычу в таком хороводе у хищника обычно минимальный.

Ранее сообщалось, что спасение провалившегося под землю оленя попало на видео. Неравнодушный мужчина вытащил животное, которое провалилось в расщелину в Кемеровской области, и запечатлел весь процесс на камеру. Ролик зоозащитник выложил в Сеть.

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