Актриса Шэрон Стоун обвинила своего деда в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 30 марта. Американская актриса Шэрон Стоун призналась в сексуальном насилии со стороны своего деда. От действий мужчины страдала не только она, но и ее сестра.

Звезда «Основного инстинкта» недавно рассказала матери о домогательствах деда в детстве. Эти тяжелые воспоминания Стоун решила включить в свою автобиографическую книгу The Beauty of Living Twice, которая появилась в США 30 марта. Но ее мать сначала была против раскрытия такой тайны.

«Когда я завершила книгу, я читала ее моей матери в течение трех дней. У меня тогда был грипп. Я была в постели, и она легла в постель со мной, пока я заканчивала книгу. А затем я записала полтора часа ее рассказов», — делится воспоминаниями актриса.

Мать актрисы не догадывалась о происходящем. Дед угрожал убийством. Шэрон Стоун была настолько напугана, что не могла разговаривать с сестрой, с которой делила комнату. Растления прекратились только после смерти родственника.

О сексуальных домогательствах стали говорить все чаще. Приемная дочь режиссера Вуди Аллена Дилан обвинила его в насилии, когда была маленькой. Однако обладатель «Оскара» до сих пор настаивает на своей невиновности.