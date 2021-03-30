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Трамп создал сайт для общения с единомышленниками

Трамп создал сайт для общения с единомышленниками

Вашингтон, 30 марта. Бывший президент США Дональд Трамп создал свой сайт, который предназначен для общения со сторонниками. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Ресурс был создан для «сохранения великолепного наследия администрации Трампа и для продвижения повестки «Америка — прежде всего» (America First). Офис 45-го президента США «будет стремиться информировать, просвещать и воодушевлять американцев изо всех слоев населения».

Сайт позволит пользователям делится своими мыслями с республиканцем и его супругой Меланьей Трамп. Сторонники политика смогут пригласить его на какое-либо мероприятие, оставив заявку и предварительно заполнив анкету, где нужно указать свои контактные данные.

Помимо возвращения в пространство социальных сетей, Дональд Трамп планирует посетить границу США с Мексикой в ближайшее время. Экс-президент США отметил, что приехать его просили сотрудники иммиграционно-таможенной полиции и пограничной службы.

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