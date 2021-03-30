Песков заявил о пресечении протестов перед выборами в Госдуму

Москва, 30 марта. Провокации в преддверии выборов в нижнюю палату парламента будут пресекаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Выборы в Госдуму пройдут в 2021 году. Песков предполагает, что политическая активность так или иначе будет проявляться, так как предвыборная кампания всегда предполагает дебаты и дискуссии.

«Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться», — сказал Песков.

Кроме того, одновременно с выборами в Госдуму будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день будут избираться главы девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Также в ходе беседы пресс-секретарь Путина рассказал о невозможности диалога США и РФ с позиции силы. Он заявил, что Москва не позволит Вашингтону говорить в таком ключе.