Европейский политик Ортефе напомнил об эффективности «Спутника V»

Брюссель, 30 марта. Европейский политик Брис Ортефе поинтересовался сроками окончания экспертизы российской вакцины «Спутник V», а также напомнил о ее высокой эффективности.

Он заявил, что февральская публикация научного журнала The Lancet ясно дала понять, что «Спутник V» является высокотехнологичной разработкой российских ученых. В издании заявили, что эффективность вакцины составляет 91,6%. Он уверен, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно как можно скорее вынести свой вердикт по поводу «Спутника V».

При этом Ортефе заявил, что уже почти 60 стран, среди которых есть и европейские, зарегистрировали российский препарат, и с его помощью смогли начать вакцинацию населения. Москва подала заявку на регистрацию вакцины в ЕС в феврале, а ее испытания EMA начались 4 марта, напомнил европарламентарий.

Одним из поводов для распространения вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза посчитали налаживание отношений ЕС и РФ. Такое мнение выразил корреспондент немецкого издания Handelsblatt Мариас Брюггман.