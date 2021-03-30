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Европейский политик Ортефе напомнил об эффективности «Спутника V»

Европейский политик Ортефе напомнил об эффективности «Спутника V»

Брюссель, 30 марта. Европейский политик Брис Ортефе поинтересовался сроками окончания экспертизы российской вакцины «Спутник V», а также напомнил о ее высокой эффективности.

Он заявил, что февральская публикация научного журнала The Lancet ясно дала понять, что «Спутник V» является высокотехнологичной разработкой российских ученых. В издании заявили, что эффективность вакцины составляет 91,6%. Он уверен, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно как можно скорее вынести свой вердикт по поводу «Спутника V».

При этом Ортефе заявил, что уже почти 60 стран, среди которых есть и европейские, зарегистрировали российский препарат, и с его помощью смогли начать вакцинацию населения. Москва подала заявку на регистрацию вакцины в ЕС в феврале, а ее испытания EMA начались 4 марта, напомнил европарламентарий.

Одним из поводов для распространения вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза посчитали налаживание отношений ЕС и РФ. Такое мнение выразил корреспондент немецкого издания Handelsblatt Мариас Брюггман.

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