Россия готова обсудить тему проведения саммита «пятерки» СБ ООН

Москва, 30 марта. Россия допускает отсутствие саммита лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН на повестке дня. Однако при желании со стороны США Кремль готов вернуться к обсуждению инициативы.

Автором предложения выступил российский лидер Владимир Путин. Своей идеей он поделился в январе прошлого года. Глава государства и сейчас не против в любой момент стать участником заседания, на котором с представителями Великобритании, Китая, США и Франции обговорит детали проведения саммита, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема» — добавил заместитель руководителя Администрации президента в интервью «Аргументам и Фактам».

В рамках беседы со СМИ Песков оценил вероятность блокировки иностранных социальных сетей в России. По его словам, сторонам конфликта необходимо найти золотую середину между «приоритетом свободы интернета и его регламентированием», а также двигаться вместе в направлении решения проблемы.