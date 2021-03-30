Сообщение о «минировании» школ в Барнауле оказалось ложным

Барнаул, 30 марта. Окончены проверки 16 школ Барнаула, в которых ранее сообщали о наличии взрывных устройств. Угрозы ни в одном заведении не обнаружено, передает пресс-служба администрации города.

Электронные письма о «минировании» 16 школ Барнаула поступили в ночь с 29 на 30 марта. Во все учебные заведения были направлены сотрудники правоохранительных органов для совершения проверок по вызову. Мэрия города сообщает, что в 13 школах занятия первой смены были отменены.

«Все школы проверены, получены акты обследования о том, что в школах безопасно. Дети приступят к занятиям со второй смены. Школы № 81, № 60, № 69 учатся с третьего урока», — заявили в пресс-службе.

Недавно сообщалось, что студента, который готовил теракт в лицее, задержали в Сочи. Свои планы учащийся опубликовал у себя на странице в соцчети «ВКонтакте».