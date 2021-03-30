Компания Volkswagen случайно рассекретила новое название подразделения в США

Берлин, 30 марта. Компания Volkswagen случайно опубликовала пресс-релиз с переименованием подразделения в США. Об этом сообщили телеканал CNBC.

Предполагается, что подразделение займется производством электромобилей, так как в релизе делался упор на слово «вольт», что означает единицу измерения электрического потенциала.

Выложенный пресс-релиз был датирован 29 апреля, однако его оперативно удалили с сайта. В нем говорилось об инвестициях компании в создание электромобилей, а также о переименовании подразделения в мае. Известно, что электрокары будут обладать новой эмблемой Volkswagen.

Недавно сообщалось, что пикап Volkswagen Amarok «покинул» авторынок России. Однако представители марки уточняют, что модель уходит не навсегда, а лишь на некоторое время.