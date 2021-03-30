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Российские ученые рассказали о самых опасных вулканах в стране

Российские ученые рассказали о самых опасных вулканах в стране

Москва, 30 марта. Наибольшей опасностью являются вулканы, которые располагаются на Дальнем Востоке. Об этом сообщил заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник.

Нестабильными считаются вулканы, расположенные на Камчатке и Курильских островах. А самым опасным из них является Шивелуч, рассказал Олег Мельник.

«Он очень активен и на нем происходят взрывные извержения, он относительно недалеко от поселка Ключи», — заметил ученый.

Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли был составлен список из 16 вулканов, которым необходимо уделить особое внимание, так как они потенциально могут угрожать людям. В список были включены Авачинский, Корякский, Петропавловск-Камчатский, Безымянный и вулкан Ключевская сопка, передает РИА Новости.

Ранее в ущелье Корякского вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста. Как сообщили в МЧС, резко ухудшившиеся погодные условия помешали спуститься туристу с вулкана.

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