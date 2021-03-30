Экс-супруг Бузовой Тарасов назвал десять лучших качеств своей молодой жены

Москва, 30 марта. Бывший футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов решил оригинально поздравить свою супругу Анастасию Костенко в соцсетях. Он назвал десять качеств, за которые любит ее.

Анастасия Костенко отпраздновала на днях свое день рождения. Ее супруг Дмитрий Тарасов сделал большой пост в Instagram в виде оригинального поздравления. Среди качеств, за которые он любит жену, футболист выделил искренность, преданность, понимание, поцелуи, красоту. Девушка одинаково хорошо относится к своим родственникам и близким спортсмена, умеет следовать его жизненным принципам.

«За то, что она есть в моей жизни. Не представляю жизни без нее. За доброту. Моя супруга невероятно добрый, искренний и настоящий человек по отношению ко всем окружающим. За нашу любовь!» — написал Тарасов.

Остальные факты он решил не раскрывать подписчикам, а озвучить их лично Костенко. Бывший муж Бузовой предложил угадать, что он подарил супруге на день рождения. Кто-то предположил, что сына. Пара воспитывает двух дочерей. А некоторые считают, что Тарасов купил ей автомобиль.

После разрыва с Бузовой экс-футболист счастлив в браке, но прежние отношения напоминают о себе. Один из подписчиков поинтересовался, предлагали ли Тарасову сняться в одном проекте с Давой. Футболист подтвердил эту информацию, но от участия отказался.