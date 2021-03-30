Песков оценил вероятность закрытия иностранных интернет-платформ в России

Москва, 30 марта. Зарубежные компании обязаны осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством той страны, в отношении которой они работают.

Внимание на это обратил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он в беседе с «Аргументами и фактами» напомнил о регулярных заявлениях президента Владимира Путина о необходимости найти золотую середину «между приоритетом свободы интернета и его регламентированием». Москва руководствуется принципом — чем больше жизни уходит в Сеть, тем больше там должно быть правил. Положениям должны следовать все интернет-платформы, в том числе и иностранные, такие как YouTube и Twitter.

«Потому что у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил. Какие-то компании идут на диалог, какие-то не идут, это сложный и кропотливый процесс», — добавил Песков.

Российские власти осознают глупость выступлений за запрет зарубежных социальных сетей. Но в случае их отказа встать на путь урегулирования конфликта, Москва будет вынужденна принять меры для обеспечения безопасности населения страны.

Кремль допускает исключение саммита «пятерки» СБ ООН из повестки дня. Но при желании американской стороны РФ готова вернуться к обсуждению темы проведения встречи лидеров стран.