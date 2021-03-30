Песков рассказал о рабочих поездках Путина после вакцинации от COVID-19

Москва, 30 марта. Президент России Владимир Путин может возобновить международные поездки после окончания прививочного цикла. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путину поступает большое количество приглашений от представителей других стран. Однако сейчас глава государства не может покинуть страну из-за эпидемиологической обстановки в мире.

Пока у президента запланировано несколько региональных рабочих визитов, пояснил представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Поэтому, я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты. Однако точных планов нет, потому что сейчас любое приглашение делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация», — ответил Песков.

Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. Глава государства не стал уточнять, какой из трех российских препаратов выбрал для вакцинации. Сразу после прививки президент вернулся к выполнению рабочих обязанностей.